Empört über Sichtweise des Verfassers

Zum Artikel „Türkei – zwei Sichtweisen“ vom 25. Januar:

Der völkerrechtswidrige Einmarsch der Türkei nach Nordsyrien darf nicht gerechtfertigt werden. Wir sind empört über die Darstellung des Themas „Die Türkei und der Syrienkonflikt – zwei Sichtweisen – Pro und Kontra“ in Ihrer Zeitung. Das betrifft insbesondere die Sichtweise des Redaktionsmitgliedes Hasan-Hüseyin Kadioglu. Er rechtfertigt den Angriff der türkischen Streitkräfte als „für die Sicherheit der Türkei notwendig“.

Zum Schutze der angeblichen Sicherheit der Türkei ist anscheinend jedes Mittel recht. Das ist mehr als bedenklich, setzt die Türkei in diesem Krieg nicht nur Artillerie, sondern auch Luftwaffe ein. Insbesondere die ständigen Flächenbombardements sorgen für großes Leid in der Zivilbevölkerung mit vielen Toten und Verletzten. In der kurdischen Stadt Afrin und deren Region sind katastrophale humanitäre Zustände. Die ausgelöste Flüchtlingswelle dürfte jetzt schon in die Zehntausende gehen.