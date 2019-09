Entschuldigung fehl am Platz

Zum Artikel „Kritik an Kostüm“ vom 20. September:

In was für einer Welt leben wir eigentlich? Der kanadische Präsident entschuldigt sich, dass er vor fast 20 Jahren auf einem Kostümball mit dem Titel „Arabische Nächte“ dunkel geschminkt in einem Gewand und Turban erschienen ist. Was bitteschön hätte besser zu diesem Thema gepasst als eine solche Verkleidung? Diese Entschuldigung ist völlig fehl am Platz. Das hat mit Rassismus nichts zu tun.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2kLVtpi

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.09.2019