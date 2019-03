Entsetzen über Bau in Ulm

Zum Artikel „Stadthaus Ulm: Kulturdenkmal von ,besonderer Bedeutung‘“ vom 1. Februar:

Fassungslos las ich den Artikel „Kulturdenkmal von „besonderer Bedeutung“. Das Ulmer Stadthaus erblickten wir auf unserer Donau-Radtour mit Stopp in Ulm und waren entsetzt, dass solch ein stilbrüchiger, überaus nicht passender Bau neben dem großen Ulmer Münster errichtet wurde.

Der ganze Flair des mittelalterlichen Münsterplatzes ist dahin. Gespräche mit Ulmer Bürgern bestätigten unseren Eindruck. Und so was soll nun Kulturdenkmal werden? Welche „besondere Bedeutung“ soll das denn sein?

Unschönes Haus

Wir sind sprachlos, denn unser Ästhetik-Empfinden eines Stadtbildes lässt uns dieses Stadthaus an diesem Standort nur grundhässlich erscheinen. Übrigens: So einen Stilbruch findet man auch in Paderborn am Domplatz.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2tD62Mi

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019