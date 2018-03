Enttäuscht: Vorerst keine Gutscheine mehr vom Mannheimer Planetarium

Anzeige

Zum Thema Planetarium:

Über einen Gutschein für zwei Eintritte in das Planetarium Mannheim, den mir meine Frau zum Geburtstag geschenkt hat, habe ich mich sehr gefreut. Der Gutschein hat den Wert von 20 Euro, also ausreichend für zwei Eintritte von je neun Euro. Als wir nun beschlossen hatten, am 4. Februar in die Vorstellung „Zeitreise“ zu gehen, haben wir bei der Verwendung der Gutscheine zu unserem Bedauern drei unangenehme Erfahrungen machen müssen:

Erstens: Eine Platzreservierung kann man nicht mehr einfach telefonisch vornehmen. Das lässt sich nur online machen, erfuhren wir auf Anfrage. Man muss dazu die Tickets zu Hause ausdrucken, was an sich nicht weiter schlimm ist. Jedoch wird durch die Online-Gebühr von 1,07 Euro pro Buchung einem schon etwas die Laune gesenkt.