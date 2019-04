Entwicklung macht skeptisch

Zum Artikel „Klima auf den Straßen: aggressiv“ vom 10. April:

Mit großem Interesse habe ich die Berichterstattung gelesen und möchte dies gerne kommentieren: Als engagierter Radfahrer (ADFC-Mitglied), Autofahrer mit Fahrlehrerschein und Fußgänger sehe ich die Entwicklung im Straßenverkehr eher skeptisch.

Fast jeden Tag erlebe ich Radfahrer, die Rotphasen der Ampeln missachten oder auf Fußgängerwegen (mittlerweile Radfahrer jedes Alters) fahren. Auch kenne ich Straßen in verschiedenen Ortschaften, wo permanent Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung benutzt werden, obwohl dies dort nicht erlaubt ist. Ich halte die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung nur dann für sinnvoll, wenn diese breit genug sind und über eine farbliche Bodenmarkierung verfügen. Für diese Gestaltung gibt es viele positive Beispiele in der Region.

Zustand optimierungsbedürftig

Zu den Stichproben der Polizei kann ich nur sagen, dass Kontrollen vor Schulen in den Schwerpunktzeiten ein ganz anderes Bild vermitteln dürften. Als meine Söhne zur Schule gingen, habe ich mich testweise an einem Radausflug beteiligt und mir den technischen Zustand von Rädern von Schülern angeschaut – sehr optimierungsbedürftig.

Die Gesetzeslage ist in vielen Punkten eindeutig und ausreichend. Was fehlt, ist eine wirksame Durchsetzung und Kontrolle. Die Ordnungskräfte tun ihr bestes, können aber aufgrund der vielfältigen Aufgaben und den langjährigen Personaleinsparungen dies nicht leisten. Wenn uns dies wirklich was wert sein sollte, müssen auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.

Holger Hipp, Ludwigshafen

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2PpgYag

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019