Sehr geehrter Herr Alfter, es ist Ihnen wohl entgangen, dass jedes von Ihnen angeführte „Argument“ seit Wochen in fast jeder Polemik gegen die fürs Klima streikenden Schulkids auftaucht, seien dies der Zweit-SUV der Mama oder die Osterferien auf Ibiza. Sicher bringen die Schüler keine Opfer, wenn sie an Freitagen demonstrieren. Sie stehen nur stundenlang im Regen – „schwänzen“ wäre angenehmer. Und wer sagt Ihnen, dass neben diesen Streiks nicht Schüler landauf, landab längst das von Ihnen vorgeschlagene „Plastikfasten“ und andere Maßnahmen praktizieren? Das eine schließt das andere nicht aus, sondern ein. Sie gehen an Schultagen auf die Straße, weil sie mit ihrem Anliegen wahrgenommen werden wollen. Weil sie wissen, es bleibt keine Zeit mehr zu verschwenden. Zeit, die wir, also meine und Ihre Generation, nicht genutzt haben, obwohl wir wissen, wie es um das Klima bestellt ist. Und wissen, dass wir dafür mitverantwortlich sind. Und wie die Demonstrationen der Natur selbst auf Verantwortliche in Politik und Wirtschaft wirken, könnten Sie mit ein wenig Aufmerksamkeit seit Jahrzehnten selbst feststellen: so gut wie gar nicht. Wir äußern Betroffenheit und machen allesamt weiter so. In unserem Wohlstand, wie wir’s gewohnt sind.

Was nutzt da ein bisschen Plastikfasten . . . Diese Kinder gehen auch für Sie und mich auf die Straße. Etwas weniger Verächtlichmachung, mehr Nachdenken und endlich Handeln stünde uns Erwachsenen, vor allem in der Politik, gut an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019