Es fehlen die Beweise

Anzeige

Zum Thema Giftgasanschlag in England:

Die englische Regierung wirft Russland vor, verantwortlich zu sein für den Giftgasanschlag gegen die Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter. Den Sanktionen, die die Regierung May beschlossen hat, schlossen sich 14 EU-Staaten einschließlich Deutschlands an in Form von Ausweisung von zahlreichen Diplomaten. Allerdings gibt es keine Beweise dafür, dass Russland verantwortlich ist für die Tat und die russische Regierung bestreitet auch jede Beteiligung.

Matthias Platzeck, ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg, kommentiert das so: „Das heißt, hier haben wir einen Verdächtigen, dem trauen wir das zu, dann wird er einfach erschossen und danach gehen wir in die Beweisaufnahme.“ Dass Frau May ein Interesse daran hat, von ihren politischen Problemen abzulenken, liegt auf der Hand. Aber Deutschland? Die Begründung für die deutsche Beteiligung an den Sanktionen lautet: Solidarität der EU mit England – einem Land, das uns gerade massiven Ärger bereitet, weil es die EU verlässt.