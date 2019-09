Ein Dank an alle Landwirte, Winzer und Imker, die gesunde Lebensmittel herstellen und unsere Landschaft pflegen; ein besonderer Dank an diejenigen unter ihnen, die dies seit Jahren und Jahrzehnten nach ökologischen Grundsätzen tun. Sie tragen in besonderer Weise dazu bei, den Boden zu schonen, das Grundwasser zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten.

Ein Dank an jene Politiker, die sich nicht von Lobbyisten der Agrarchemieunternehmen beeinflussen lassen, sondern versuchen, durch unabhängige politische Entscheidungen die ökologische Landwirtschaft und damit den Artenschutz zu fördern.

Ein Dank an alle Mitmenschen, die beim Einkauf ökologisch, saisonal und regional hergestellte Produkte bevorzugen.

Ein Dank an alle, die sich beruflich und ehrenamtlich dafür einsetzen, dass die Vielfalt unserer Tiere und Pflanzen erhalten bleibt und auch an die Initiatoren des erfolgreichen Volksbegehrens „Artenschutz“ in Bayern und des derzeit aktuellen Volksbegehrens in Baden-Württemberg, die durch ihr Engagement für den Erhalt der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen kämpfen.

Ein Dank allen, die hier im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren positiven Beitrag leisten. Es gibt noch viel zu tun, packen wir es an! Unsere Kinder und Enkel werden es uns danken.

