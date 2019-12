„Es wird mit zweierlei Maß agiert“

Nicht alle Bürger haben den Erhalt eines verbesserten ÖPNV-Angebots in der eigenen Hand!

Alle sechs Fraktionen im Kreistag des Main-Tauber-Kreises waren sich einig, konnte man lesen, dass die Verbesserungen auf der Frankenbahn, wie auch auf der Westfrankenbahn Lauda-Crailsheim, mit dem neuen Winterfahrplan eine gute Sache seien und auch eine Chance, die es auf Dauer zu sichern gilt. Gemeint ist besonders der neue Stundentakt auf der Frankenbahn. Dieser Erkenntnis kann man sich anschließen.

Andererseits ist anzumerken: Toll, wie es sich die Kreistagsfraktionen leicht machen und jetzt wieder den Bürgern den Erfolg und auch Nicht-Erfolg der verbesserten ÖPNV-Bahnprojekte in die Verantwortung legen.

Leider sind immer noch die Bürgerinnen und Bürger der kleinen Ortschaften, wie Vorbachzimmern und Oberstetten, denen das Land die Lizenz zum Mitfahren durch Wegnahme ihrer Haltepunkte entzogen hat, von den verbesserten Angeboten im ÖPNV und vorzugsweise von der Inanspruchnahme der öffentlichen Bahnlinie als Alternative und in Ergänzung der vorhanden Buslinien ausgeschlossen.

Weil man klein ist und wenig Frequenz erwartet wird, hat man keine Chancengleichheit zu erwarten. Vier von sechs Fraktionen lassen gänzlich ein Interesse an der Reaktivierung kleiner Bahnhaltepunkte vermissen.

Lediglich die AfD und die FDP-Fraktion haben sich um eine Antwort auf meine Anfrage vom 26. Oktober 2019 bemüht, die darauf abzielte, um Unterstützung für die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Vorbachzimmern zu bitten.

Für das Prestigeobjekt „Kloster Bronnbach“ ein jährliches Defizit von neu 1,15 Millionen Euro zu finanzieren, das leistet sich der Kreistag.

Ein politisches Signal zu setzen, öffentliche Gelder bereitzustellen und eine Erwartung an die ÖPNV-Planer zu artikulieren, den Zugang zur Bahnlinie, wie zum Beispiel die Linie Lauda-Crailsheim – wo ja durchgängig die Schiene vorhanden ist, in der Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger aller Anliegergemeinden/Anliegerortschaften zu ermöglichen, das funktioniert so wohl nicht.

Man mag es eigentlich nicht glauben, dass unsere Landkreisvertreter für ihre Bürgerinnen und Bürger mit zweierlei Maß agieren, wo nur noch die Wirtschaftlichkeit zählt und die Vernunft zu einer umfänglichen Trendwende in der Klimapolitik nicht erkennbar ist.

Hier gleichen sich scheinbar das Unvermögen der Klimaaktivitäten/Nichtaktivitäten von Staaten und die der regionalen Verantwortungsebenen.

Hoffen wir weiter auf Einsicht und die Reife besserer Erkenntnisse bei der Zielsetzung, gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum anzustreben und verbesserte ÖPNV-Angebote allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu machen.

Eine Erkenntnis ist heute schon sicher: „Nur solche Angebote, die dem Bürger dienen, die ihm eine Verbesserung bringen und die leicht zugänglich sind, lassen erwarten, dass diese auch genutzt/angenommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019