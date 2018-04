Es wird mit zweierlei Maß gemessen

Anzeige

Hubertus Heil will die Benachteiligung der älteren Mütter in der

„Mütterrente“ aufheben. Das ist lobenswert. Doch schauen wir uns den Betrag an, um den es geht: 28,61 Euro Rente pro Kind. Davon kann freilich keine Mutter leben.

Es wird nicht berücksichtigt, dass damals die Mütter bereits mit einem Kind zuhause blieben, denn es gab keine Krippen, Kitas, Horte etc. Die Eltern haben ihre Kinder selbst großgezogen, was dem Zeitgeist damals entsprach. Sie hatten keine andere Wahl. Doch dieser Betrag entspricht in keiner Weise der jahrelangen Leistung, die eine Mutter bei der Kindererziehung erbracht hat und führt somit zur Altersarmut, wie wir sie auch heute überall sehen können. Das trifft dann auch die Väter, denn die Rente der Mutter fehlt einfach in der Haushaltskasse.