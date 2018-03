Essener Tafel: nur der Auftakt

Anzeige

Zum Kommentar „Chancen statt Stütze“ vom 7. März:

In seinem Kommentar nennt Stefan Vetter angesichts der skandalösen Stellungnahme des Hauptgeschäftsführers des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, viele gute Punkte. Dennoch sind seine Anmerkungen zu ergänzen. Erstens ging es bei der Entscheidung der Essener Tafel nicht um eine Anhebung der Grundsicherung, sondern darum, zu verhindern, dass alleinerziehende Mütter und bedürftige Rentnerinnen und Rentner durch alleinstehende junge Männer aufgrund chauvinistischen Gehabes und rücksichtslosen Egoismus verdrängt werden.

Zum Zweiten wäre es angebracht gewesen, die Stammtischparolen verschiedener Politiker, von der absoluten Berliner Fehlbesetzung Sawsan Chebli bis hin zur Bundeskanzlerin, die durch ihre verantwortungslose Politik das Chaos verursacht hat, deutlich zu kritisieren. Es kann nicht der Sinn der Unterstützung für illegale Migranten sein, dass diese das Geld, wie Stefan Vetter behauptet, sofort an Verwandte in der Heimat schicken. In diesem Fall wäre die Auszahlung zu verweigern und die „Flüchtlinge“ abzuschieben.