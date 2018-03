Fahren ohne Fahrschein: Eine Frage des Willens

Anzeige

Erfindergeist zeigen

In Aubange in Frankreich gibt es den Nulltarif seit 2009. Steigerung der Passagierzahlen von 1,9 Millionen (2008) auf 4,9 Millionen (2012). Die Finanzierung erfolgt überwiegend über eine Arbeitgeber-Abgabe, die „versement transport“. Teilweise ein Ersatz für den in Deutschland verpflichtenden Parkplatzbau – traurig, dass Deutschland so autofixiert ist. Ich denke, dass Mannheim hier durchaus seinen Erfindergeist mal wirken lassen kann und mal was als Pendant zum Individualverkehr erfinden kann. Letzten Endes ist alles eine Frage des politischen Willens – aber der ist im Bereich ÖPNV viel zu selten vorhanden.

