Fahrpläne schlecht beleuchtet

Dem Leserbrief über die im Regen stehenden Automaten möchte ich noch einen anderen „Fall“ hinzufügen. Nämlich über die Beleuchtung! Es kann nur einem noch nie gefahrenen Menschen einfallen, die Bänke zu beleuchten, aber die Fahrpläne fast an allen Haltestellen im Dunkeln aufzuhängen! Und nicht jeder hat eine Taschenlampe dabei. Und oft hängen die Pläne so hoch, dass man auf die Bänke klettern müsste, um was zu sehen. Ich alte Monnemerin habe die Abfahrtszeiten im Kopf.

