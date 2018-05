Fass ohne Boden

Anzeige

Zum Artikel „,Deckel‘ bei 200 Millionen Euro?“ vom 2. Mai:

Der OB will die Sanierungskosten für das Nationaltheater bei 200 Millionen Euro „deckeln“ (ohne Kosten für Ersatzspielstätten). Das klingt nach Kostenbegrenzung, die bei dieser Größenordnung unbedingt erforderlich ist. Wie das jedoch geschehen soll, kann ich mir schwer vorstellen.

Nach Kostenplanung ist das sicher auf dem Papier möglich. Was aber, wenn die Sanierung am Laufen ist und sich (wie immer) weitere Kosten einstellen? Um dieses Fass – und ich befürchte ohne Boden – kommt Mannheim nicht herum. Wie beteiligen sich denn Andere an den Kosten? Denn das NTM ist ja nun wirklich nicht nur für Mannheimer da...