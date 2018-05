Fehldeutung um Glocke

Anzeige

Zum Artikel „Landeskirche will neue Glocke schenken“ vom 4. Mai:

Auf besagter Glocke steht die Widmung „Alles fürs Vaterland“ von Adolf Hitler personifiziert, also dem Volk gewidmet. Da wir alle das Volk sind – vor allem wenn man etwas von uns will –, sind also diesmal wir die Eigentümer, zuständigkeitshalber die Herxheimer und deren Besucher. Dagegen kann keiner etwas haben, geschweige denn, sich nachgewiesene Fehldeutungen und Falschbehauptungen anmaßen.

Dass den Kirchen die Mitglieder in Scharen davonlaufen, kann niemand der Glocke anlasten. Aber solche Fehlreaktionen wie im vorliegenden Fall führ(t)en zu negativen Äußerungen wie in zahlreichen Leserbriefen zu lesen.