Es ist löblich, wenn dem Medium „Computerspiel“ mit einer gewissen Unvoreingenommenheit begegnet wird. Die Ausprägung dieser Kultur ist in unserer Gesellschaft weit vorangeschritten; im überregionalen Teil der Zeitungen dagegen kaum repräsentiert. Der Artikel offenbart die zurückhaltende Befindlichkeit, dass nur solche Spiele an Akzeptanz finden, wenn sie Kriterien wie „gewaltfrei“ oder „pädagogisch wertvoll“ erfüllen. Vom nahe verwandten Film wissen wir dennoch, wie insbesondere Gewalt ein ausdrucksstarkes Stilmittel bilden kann. Dass Computerspiele einen kunstvollen Anspruch besitzen und eine kritische Auseinandersetzung – von Spielerseite wie vom Spiel selbst her – ermöglichen, wird häufig untergraben. Dabei sind Spiele nicht allein für Kinder und Jugendliche konzipiert, sondern auch ein Erwachsenenmedium. Speziell in diesem Artikel wird demonstrativ die Ästhetik der dort vorgestellten Spiele gegenüber der dominanten Abbildung des Kindes in den Hintergrund gedrängt. Der im Text erwähnte Deutsche Computerspielpreis (DCP) ist bezeichnend für eine fehlende Ernsthaftigkeit. Hierbei sei auf die Moderation des DCP dieses und letztes Jahr verwiesen. Obwohl auf gesellschaftlicher Ebene Ressentiments in den letzten Jahren schrittweise abgebaut wurden, mangelt es nach wie vor an gleichwertigen Berichten über die Branche, den e-Sport oder einer Kulturanalyse. Um als gleichwertiges Medium anerkannt und verstanden zu werden, wünsche ich mir von den Zeitungen künftig mehr Mut und eine Sprachperspektive, die dem Medium gerecht wird.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.05.2020