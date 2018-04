Fehlende Zahlen zur Bevölkerung

Anzeige

Zum Artikel „Bleibt hier – wir haben Erde, Luft, Platz“ vom 10. April:

Erfreulich, dass der „MM“ sich auch einmal ausführlich auf einer ganzen Seite mit Afrika beschäftigt und durchaus wichtige und lesenswerte Informationen zum Senegal liefert. Die extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit und die wohl auch von Europa mitverschuldete, schwierige Ernährungslage werden gut beschrieben. Es bleibt allerdings ein komplettes Rätsel, weshalb in die Analyse die ausschlaggebende Rolle der Bevölkerungsentwicklung mit keinem Wort einbezogen wird. Hier herrscht offenbar nicht nur im „MM“ eine Art Tabuzone vor, die kaum jemand zu betreten wagt. Es erscheint journalistisch unverantwortlich, die Fakten zur Bevölkerungsentwicklung des Senegal den Lesern des „MM“ vorzuenthalten!

Hier einige Basisdaten dazu: 1950: 2,48 Millionen Einwohner, 1970: 4,26 Millionen Einwohner, 1990: 7,56 Millionen Einwohner, 2018: 16,40 Millionen Einwohner. Dies entspricht einem Bevölkerungszuwachs innerhalb von nur zwei Generationen von rund 660 Prozent. Ein vergleichbarer Bevölkerungszuwachs in Deutschland hätte eine Bevölkerungszahl von sage und schreibe deutlich über 450 Millionen Einwohnern in der heutigen Bundesrepublik zur Folge gehabt. Die sich daraus ergebenden Folgen in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht lassen sich leicht ausmalen. Es wäre wünschenswert, wenn auch für Journalisten eine Orientierung an zentralen, sozialwissenschaftlichen Basisdaten zum Handwerkszeug gehören würde.