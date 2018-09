Fehlender Charakter

Zum Artikel „Gräben zwischen den Kurven“ vom 20. August:

Am 18. August hat der SVW den vierten Sieg in Folge eingefahren. Auch ohne den sogenannten harten Kern der Otto-Siffling-Tribüne. Diese sogenannten Fans sollten sich schämen, statt die beleidigte Leberwurst zu spielen und die Spiele ihres Vereins zu boykottieren. Die sind doch einzig und allein Schuld, wenn dem Verein in der Endabrechnung drei Punkte abgezogen werden, die vielleicht die Meisterschaft und den Aufstieg kosten.

Es geht um Randale

Haben sich vielleicht die Feuer am 27. Mai selbst entzündet und die Rauchbomben, sind die Feuerwerkskörper von alleine aufs Spielfeld geflogen? Hätten sie Charakter, die „Fans“, würden sie die Mannschaft eben aus dem G-Block anfeuern. Tun sie aber nicht. Somit zeigen sie, dass es ihnen nicht um den SVW geht, sondern um Randale.

