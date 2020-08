Zum Artikel Einschränkungen beim Essen“ vom 12. August:

Wenn ich das Frühstücksbild betrachte, trifft mich das blanke Entsetzen. Das bekommen die Patienten vorgesetzt? Da bleibe ich doch auch lieber ganz einfach: etwas Kaviar und ein wenig Schampus! Aber Quatsch beiseite. Dieses Frühstück aß ich seit 2006 schon sehr oft. Es ist also egal, ob das Foto alt oder aktuell ist. Was soll es uns sagen? Es zeigt Brot und Butter/Margarine, Käse und Wurst, Marmelade und Honig. (Es gibt auch Kaffee oder Tee). Messer, Gabel, eine Serviette. Handlich abgestellt auf einem Tablett, das sich Patienten auf ihr Klappbrett, auf ihre Knie oder den kleinen Esstisch legen und neu arrangieren können.

Na und? Es ist doch das berühmte klassische deutsche Frühstück! So wird es in besten europäischen Hotels angeboten; zwar reichhaltiger, schöner angerichtet. Aber es ist auch die Grundlage der Morgenspeise in Millionen Haushalten. Hier schick mit Tischdecke und schönem Geschirr, dort mit Holzbrettchen auf Resopal-Tischplatte. Na gut, Krankenhaus klingt wie „All inclusive“, ist natürlich mit DomRep nicht vergleichbar, auch nicht so gemeint, glaube ich. Wer also mit dem berühmten „Goldenen Löffelchen“ geboren wurde, möge sich für die paar Tage Aufenthalt mal bescheiden. Es gibt dort vielleicht Manche, die einmal wieder herzhaft in ein Brötchen beißen möchten. Guten Appetit.

Wenn ich als Internist auf das abgebildete Frühstück schaue, werde ich krank. Es geht hier nicht um Deutungshoheit wie im Kommentar, sondern um Patientengesundheit. Dieses Frühstück enthält alles, was ungesund ist: Fett (Margarine, Butter, Wurst), Zucker (Marmelade) und Weißmehl (Brötchen). Es fehlt alles, was gesund wäre: Joghurt, Quark, Milch, Obst, Müsli, Vollkornbrot, Nüsse. Aber das wäre natürlich nicht so billig einzukaufen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2CFZB3e

