Filmbesprechung unbedarft und verstörend

Zur Filmbesprechung „Nur der Zufall entscheidet über Leben oder Sterben“ vom 14. Januar:

Die Unbedarftheit, mit welcher der Autor über diesen Kriegsschinken berichtet, wirkt verstörend. Der Film reiht sich ein in eine ganze Folge dieser Machwerke wie „Midway”, „Dunkirk”, „Jarhead”, „Full Metal Jacket”, „Desert Storm” und so weiter. Diese haben nur die beiden Zwecke: die Kassen mit Millionen zu füllen und die nationale Überlegenheit zu beschwören.

Schaudern im Kinosessel

Jedem ist noch die lächerliche Pose von US-Präsident George W. Bush auf dem Flugzeugträger in Erinnerung, als er nach einem ungerechtfertigten Angriffskrieg gegen den Irak aus sicherem Hort stolz verkündete: „Mission accomplished!” Nationale Oscars und der massenhafte Zustrom des Publikums können hier kein Gradmesser sein. Ein Publikum, welches vom Kinosessel aus mit wohligem Schauder der Faszination vom Tod erliegt, was auch Kriminalfilme so unwiderstehlich macht. Eine ethische Belehrung der Menschen ist jedoch damit nicht verbunden. Auf dieser Gefühlsskala haben schon die Kriegstreiber aller Zeiten agiert. („Mission vollendet“, Amn. der Redaktion). Robert Zwilling, Schriesheim

Info: Hier geht's zum Originalartikel

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020