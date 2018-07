Fischen in der rechten „Jauchegrube“

Anzeige

Zum Artikel „Asylfrage wird zur Zerreißprobe“ vom 13. Juni:

Rechtzeitig vor den bayrischen Landtagswahlen fischen Seehofer und seine Mannen von der Christlich sozialen Union (CSU) in der weit rechts angelegten Jauchegrube „Obergrenze“. Während die Wirtschaft nach Nachwuchskräften schreit, sollen Einwanderer jeglicher Art an der Grenze schon abgewiesen werden.

Insbesondere Asylsuchende, also Menschen die vor Krieg und Verfolgung oder vielleicht „nur“ aus Hunger ihre Heimat verlassen, eine lebensgefährliche Reise auf sich nehmen, in der Hoffnung der „Heimatminister“ würde ihnen Heimat und weiterleben gewähren. Mit einer internen Kampfabstimmung wollen sich die Partei-Christen von CSU und CDU da über unser Grundgesetz (GG) hinweg setzen. Was für eine krankhafte Selbstüberschätzung und Ignoranz von geradezu „Trump‘scher“ Qualität.