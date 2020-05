„Fleißige Bienen auf dem Bild vergessen“

Mit großer Freude und Dankbarkeit haben wir aus den FN vernommen, dass ein italienischer Patient geheilt die Uniklinik in Würzburg verlassen hat bzw. von einer Schar Ärzte und Professoren verabschiedet wurde. Eine großartige Leistung, die man nicht schmälern darf. Aber das tolle Bild könnte man auch als Suchbild gestalten. Was fehlt wo? Ich habe die Zeitung – das Bild – mit der Lupe angeschaut, aber ich habe den Fehler nicht gefunden. Das Ärzteteam hat sicher eine gute Leistung erbracht, aber es fehlen auf dem großen Bild die fleißigen Bienen des gesamten Pflegepersonals, die 24 Stunden den Patient bei seiner Beatmung und seiner Pflege betreut haben. Das ständige Drehen und Umlagern, aber auch die Bronchialtoiletten wie steriles Absaugen und Waschen, werden nicht erwähnt. Der Personalschlüssel ist sicher bei einem Patienten hier sehr hoch, all die Menschen müssen erschwert mit Schutzkleidung arbeiten, denn 24 Stunden müssen abgedeckt werden. Wir müssen alle Hochachtung vor diesen Schwestern und Pflegern haben. Einmal Klatschen auf dem Balkon ist sicher zu wenig, vom Verdienst ganz zu schweigen. Manche Fußballer, die wirklich unverständliche Millionen im Jahr verdienen, kommen täglich in der Zeitung, und Menschen, die sich für Mitmenschen einsetzen, werden vergessen. So hat man auch auf dem großen Bild aus Versehen die fleißigen Bienen, die die Arbeit machen, vergessen. In der Fantasie muss man sie halt dazu denken.

