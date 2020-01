Fragen an 2020 ausgezeichnet

Zum Artikel „Willkommen, Mister Trump“ vom 3. Januar:

Die am Silvestertag postulierten Fragen an das Neue Jahrzehnt auf der Titelseite des „MM“ sollen nun also mit Hintergrundberichten zu den einzelnen Themen vertieft werden. Ich halte das für eine ausgezeichnete Idee und sollten die weiteren Texte über die drängenden Fragen, die von Ihnen veröffentlicht wurden, das Niveau der Analyse Ihres Redakteurs Manfred Loimeier bezüglich des Präsidenten der Vereinigten Staaten wiederholen können, würde der politische Teil des „MM“ davon in hohem Maße profitieren.

