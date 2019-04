Zum Artikel „Ab März bundesweit im Fernsehen“ vom 27. März:

„Das Wort zum Sonntag“ – eine starke Stimme aus Mannheim zu einem aktuellen Terrorakt, weit weg in Neuseeland und doch so bedrückend nah. Man kann sich kaum vorstellen, welches Leid und welchen Schrecken die betroffenen Menschen erlitten haben. Frei von liturgischen Leerformeln, über alle religiösen Grenzen hinweg, mutig und direkt hat Frau Pfarrerin Ilka Sobottke ihre Stimme erhoben: Was heute so fern erscheinen mag, kann morgen (schon wieder) in London, Paris und Frankfurt – ja auch hier bei uns in Mannheim geschehen. Die Metastasen des Terrorismus kennen keine nationalen Grenzen.

Helfendes und gutes Wort

Dann wird sie deutlich, was getan werden kann und muss, konkret am Beispiel Mannheim: Muslime, Juden und Christen stehen in einem ständigen Dialog, sprechen nicht über- sondern miteinander, tauschen ihre jeweiligen Positionen aus, in gegenseitigem Respekt, doch versöhnlich, freundschaftlich. Und: auch die Polizei wird gehört und trägt mit ihrer Arbeit in unserer Stadt zu einem gedeihlichen Zusammenleben bei.

Nein, dies war keine seichte Schönfärberei, sondern eine konkrete Handlungsanleitung für eine lebendige Integration, für ein gutes Miteinander der Kulturen, wie wir sie in Mannheim haben. Es gibt vielfältige Aktionen – keiner muss in dieser Stadt abseits stehen.

Bei alledem vergisst Ilka Sobottke ihre christliche Botschaft nicht: Es geht ihr um gelebte Menschenliebe, wir Christen nennen dies Nächstenliebe. Und darum war dies kein x-beliebiger Kommentar, sondern ein helfendes und gutes „Wort zum Sonntag“. Es verdient das Prädikat „besonders wertvoll“; eine Sternstunde für unser Mannheim.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2JOuUvm

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019