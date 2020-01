Freie Kräfte der Demokratie unterminiert

Zum Debattenbeitrag „Wie ticken die Russen wirklich, Herr Krumm?“ vom 4. Januar:

Eine hervorragende Abhandlung dieses komplexen Sachverhaltes in komprimierter Form. Als Peter der Große auf den Zarenthron gelangte, war Russland eine halbasiatische, zurückgebliebene, beinahe bedeutungslose Macht. Erst als er seine Öffnung zum Westen stringent begann, zeichneten sich am Horizont blaue Wolken – im Gepäck Hoffnung – ab. Er drängte alte russische Traditionen zurück und begann so, in der damals sehr wehrhaften Welt, an Einfluss zu gewinnen. Nach einer kurzen Übergangsphase durch Katharina I. wurde später durch Katharina II., „Die Große“ genannt, die Macht der Romanovs weiter ausgebaut. Viele Versuche durch Revolutionen Änderungen einzuläuten, scheiterten an der heftigen Gegenwehr des Zaren. Erst mit der Revolution 1917, der Abdankung Nikol-aus II., veränderte sich „die russische Welt“ gravierend. Wir alle wissen, wohin diese hässlichen Bürgerkriege, die dem folgten, führten.

An einer Stelle muss ich Krumm widersprechen, wenn er schreibt: „die antagonistische Gegenüberstellung von Staat und Gesellschaft wird den Russen nicht gerecht. Schließlich sei ein nicht geringer Teil der Gesellschaft in den Gedanken des Staates verhaftet. Auch die identitätsstiftenden Kriege im 19. und 20. Jahrhundert hätten gezeigt, die Bürger verteidigen ihr Land aufopfernd.“ Das ist richtig, aber per se kein Wesensmerkmal russischen Handelns. Bürger anderer Länder haben ihr Land ebenfalls aufopfernd verteidigt. Selbst dann, wenn sie dem Staat skeptisch gegenüberstanden. Ob aus Zwang oder freiwilligen Stücken, sei dahingestellt!

Ökonomie gegen Freiheit

Eher regte sich Patriotismus, also die emotionale Verbundenheit mit der eigenen Nation, wie bei allen Nationen, bis in die heutige Zeit. Auf der anderen Seite: Wir sollten vor der eigenen Haustür kehren und hinterfragen, ob auch bei uns der Staat über die Jahre nicht zu allmächtig wurde; vermeintlich Freiheit als Alibi für immer mehr Eingriffe ins Leben der Bürger suggeriert. Ökonomie gegen Freiheit oder Freiheit gegen Ökonomie!

Gern wird an dieser Stelle argumentiert: Die Daseinsvorsorge steht im Mittelpunkt. Bislang hat jedoch noch keiner qualifiziert definiert, was ist Gemeinwohl/Daseinsvorsorge und was Anspruch. Stattdessen wurde – wird – auf solche Einwände lapidar geantwortet: Euch geht es gut. Ihr seid frei ...

Am Ende nimmt es mehr Freiheiten als es gibt. Dann werden Löcher, die zuvor vom Staat aufgerissen wurden, wieder versucht – mit enormen finanziellen Mitteln – meist aussichtslos zu stopfen. Ein(e) allumsorgende(r) Staat/Politik strebt nach ewiger Macht und der Selbstversorgung nach seinem Gusto. Wäre dem so, würde auch bei uns der anarchische Gedanke fehlgeleitet! Statt die Gesellschaft zu stärken, mündiger zu gestalten, stärken wir den Staat; freie Kräfte der Demokratie werden damit durch die Hintertür unterminiert.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2FMTp7g

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020