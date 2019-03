Freiwilliger Polizeidienst unverzichtbar

Zum Artikel „Grün-Schwarz streitet über Bewaffnung“ vom 11. Februar:

Grün-Rot in Baden-Württemberg hat 2011 den Freiwilligen Polizeidienst „begraben wollen“ – aus ideologischen Gründen. Über 50 Jahre hat sich der Freiwillige Polizeidienst (FPD) in Baden-Württemberg bewährt, selber habe ich 40 Jahre als aktiver Polizeibeamter mit Polizeifreiwilligen meinen Dienst verrichtet und nie schlechte Erfahrungen gemacht – wie es sie wohl in Mannheim auch nie gab.

Ein Schusswaffengebrauch von „Freiwilligen“ ist mir in Mannheim auch nie bekannt geworden – aber Rot-Grün wollte aus ideologischen Gründen keinen FPD und nun wollen die „Grünen“ ihnen auch noch die Uniformen und Schusswaffen „abnehmen“.

Dankbar sein für Engagement

So geht man also mit dem Ehrenamt und den Ehrenamtlichen um, die zum Wohle der Bürger tätig sind und aktive Polizisten entlasten. Mit dem gleichen Argument fehlender Professionalität könnten die „Grünen“ als Gegner des FPD dann auch die Freiwillige Feuerwehr in Frage stellen – sind hier doch auch nur „Freiwillige“ im Dienst, wo nebenan eine Berufsfeuerwehr besteht. Und gleichwohl hat noch niemand – zu Recht – die Freiwillige Feuerwehr als unverzichtbaren Teil des Brandschutzes angezweifelt.

Daher hat auch der Freiwillige Polizeidienst seine Berechtigung und Aufgaben – und es gibt sogar Polizeifreiwillige, die dann in den aktiven Dienst wechselten und dort mittlerweile in der Polizeidirektion sind. Und sollten wir nicht dankbar sein um jeden Mann und jede Frau, die sich hier engagieren?

