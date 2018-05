Fremdschämen für die Stadt

Anzeige

Collini Center vernachlässigt

Hierbei darf ich zum Beispiel an die Kosten des Baugerüsts für das technische Rathaus erinnern. Dort entstehen zurzeit täglich (!) Kosten, die dem Jahresbudget für Präsente an ältere Senioren entsprechen. Am Rande erwähnt geschieht das aber auch nur, weil die Stadt es – im Gegensatz zum bewohnten Teil des Collini Centers – über Jahrzehnte sträflich versäumt hat, die üblichen Baupflegemaßnahmen an diesem Gebäude auszuführen!

Jeder Senior, der in Mannheim über 100 Jahre alt wird, hat höchstwahrscheinlich in seinen jungen Jahren nicht unerheblich zum Aufbau dieser Stadt beigetragen. Und diese „dankt“ es ihm nun auf ganz besonders kleinliche Art! Insofern ist nur noch der Begriff des Fremdschämens bei dieser aktuellen Verwaltungspeinlichkeit angemessen.

Originalartikel unter http://bit.ly/2I2B5aS