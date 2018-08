Freude über „MM“

Lob für positive Berichte:

Vielen Dank, dass der „Mannheimer Morgen“ den Wünschen seiner Leser, eine „gute Seite“ abzudrucken, Gehör geschenkt hat. Beim Lesen der Zeitung fragt man sich oft, ob die Welt und die Menschen, die auf ihr leben, wirklich so schlecht sind. Meist sind es negative Beiträge, die einem ins Auge fallen, Positives wird viel zu wenig erwähnt! Dabei sind es doch gerade diese Artikel, die das Leserherz erfreuen und an das Gute im Menschen glauben lassen!

Übrigens, es ist bewundernswert, was sich die „Macher“ Ihrer Zeitung immer wieder an neuen Ideen einfallen lassen. Da sind zum Beispiel die Rubriken „Wir über uns“ oder „Kennen Sie Mannheim“. Brandaktuell und sehr interessant auch die Seite über Menschen, die ein besonderes Hobby haben, oder einfach nur Gutes tun! Auch den Wochenendbeilagen mit den tollen Reiseberichten sei ein großes Lob gezollt! Es ist großartig, welche Mühen sich Ihre Journalisten immer wieder machen, über so viele schöne Ecken in den verschiedensten Ländern und Kontinenten zu recherchieren und uns Leser mit diesen Reiseberichten in den Bann zu ziehen. Ich freue mich jedes Wochenende darauf!

