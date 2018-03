Freundlichkeit gegenüber Menschen ein guter Anfang

Anzeige

Zu den Artikeln „Lob vom Land mit strengen Auflagen“ vom 6. Februar und „Stadt will Radfahrern mehr Wege ebnen“ vom 9. Februar:

Es ist sehr schön, dass die Stadt nun den Titel „fahrradfreundliche Kommune“ tragen darf und die Stadt sich diesem Titel verpflichtet fühlt. Aber ist es sinnvoll, wenn eine Kommune fahrradfreundlich ist? Wäre es nicht noch schöner, wenn sie fahrradfahrerfreundlich ist?

Erweist sich Freundlichkeit nicht zunächst den Menschen gegenüber? Meines Erachtens gehört dazu, dass Fahrradfahrer als gleichwertige Verkehrsteilnehmer akzeptiert werden. Dann wären Radwege nicht mehr zugeparkt. Dann gestehen Autofahrer beim Abbiegen Radfahrern den Vorrang zu. Hängt nicht die Lebensqualität in einer Stadt auch davon ab, wie die Menschen, die dort leben, miteinander umgehen? Freundlichkeit den Mitmenschen gegenüber scheint mir hier ein guter Anfang zu sein. Wie wir miteinander umgehen, hängt von uns allen ab. Es hängt also an uns, ob Mannheim fahrradfahrerfreundlich, familienfreundlich, menschenfreundlich ist.