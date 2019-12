Zum Artikel „Nicht vorrätig, nicht lieferbar“ vom 3. Dezember:

Über dieses Thema können wir Ärzte und Apotheker inzwischen ein Lied singen! Seit geraumer Zeit, doch besonders in diesem Jahr, sehen wir uns gehäuft mit einem enormen Zeitaufwand konfrontiert, für unsere Patienten adäquate Alternativen für unsere verordneten Medikamente zu finden. Es ist skandalös!

Kaum ein Tag vergeht, an dem sich nicht ein Patient oder Apotheker an unsere Praxis wendet. Das Ausmaß dieses Missstandes zeigt sich darin, dass sogar Herzpräparate und Chemotherapien davon betroffen sind. Inzwischen gibt es derartige Auswüchse, dass manch ein Apotheker den Patienten fragt, ob dieser nicht 50 Euro aufbezahlen will, um das Originalpräparat zu bekommen, das sei verfügbar. Die Auskunft im speziellen Falle war, dass keine Sartane lieferbar seien (Medikamente gegen Hypertonie). Das nenne ich manipulativ und betrügerisch.

Knappe Ware

Was in der Öffentlichkeit jedoch gerne verschwiegen wird, ist die Tatsache, dass auch im Gesundheitsbereich und besonders im pharmazeutischen Sektor die Regeln der Marktwirtschaft gelten. Wer bezahlt, wird auch beliefert. In Zeiten des globalen Wettbewerbs muss auch Deutschland schauen, wo es bleibt, denn die vom Gesetzgeber erwünschte Rabattregelung für die Krankenkassen hat dazu geführt, dass die Gewinne der Generika-Firmen unattraktiv geworden sind. Folglich wird die knappe Ware dorthin geliefert, wo die größeren Gewinne erzielt werden.

Überall, wo der Staat meint, zur Marktregulierung greifen zu müssen, läuft alles über kurz oder lang auf ein Desaster hinaus. Was haben wir im Westen Witze über die Mängel in der ehemaligen DDR gemacht und heute erleben wir ein „zurück in die Zukunft“! Nur weiter so, doch warum halten unsere Patienten so lange still? Vielleicht sollten wir endlich mal für ein „Friday for our drugs“ auf die Straße gehen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2RFL78s

