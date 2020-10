Für die ATP-Finals bestens gerüstet

Das „Double in Köln“ von Deutschlands derzeit bestem Tennisspieler Alexander Zverev habe ich im TV und im Internet verfolgt. Es gab zwar „nur“ jeweils 250 Punkte für die Weltrangliste, aber die Leistungssteigerung Zverevs in der zweiten Kölner Woche war klar zu erkennen. War in der ersten Woche mitunter noch etwas Fortune dabei, zeigte er in Woche zwei sein ganzes Können. Höhepunkt für den Weltranglistensiebten war dann der Endspielsieg gegen den Neunten der Welt, Schwartzman aus Argentinien. Der sonst als „Stehaufmännchen“ bekannte Schwartzman hatte nicht die Spur einer Chance und wurde beim 6:2,6:1 geradezu deklassiert.

Während Zverev ansonsten außer seiner Aufschlagsstärke, auch für seine große Anzahl an Doppelfehlern bekannt ist, verbuchte er im Finale null Doppelfehler, aber über zehn Asse. In der kommenden Woche will er bei einem Masters-Turnier in Paris weitere Punkte (500) sammeln und blickt mit Zuversicht auf die ATP-Finals der besten acht Tennisspieler der Welt, Ende November in London, wo er bereits 2018 erfolgreich war. Djocovic, Nadal, Thiem & Co. sollten gewarnt sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020