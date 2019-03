Für Enkelkinder an Protesten teilnehmen

Sehr geehrter Herr Emig. Unser Grundgesetz schützt die Meinungsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht hängt die Schwelle zur Schmähkritik zu Recht sehr hoch. Insofern dürfen Sie (ungestraft) Ihre Meinung öffentlich äußern, die leicht autistische Greta Thunberg solle sich in eine psychiatrische Behandlung begeben. Schlimm finde ich Leute, die das Instrument „Leserbrief“ nutzen, um Andersdenkende (hier: Greta und ihre Familie) öffentlich zu diskreditieren. Lassen sich die Probleme der Welt „nur“ mit Lernen und Wissen lösen? Sind diese nicht infolge von Lernen und Wissen erst entstanden? Die immer größer und komplexer werdenden Probleme der Welt werden (in einer anderen Form von Missbrauch) auf unsere Enkelkinder übertragen. Gefragt werden sie nicht. Ein wenig erinnert mich das an die Marquise de Pompadour und ihren Ausruf „Après nous le déluge“ – „Nach uns die Sintflut“. Ja, auch ich finde, dass die Schulpflicht durchgesetzt werden muss. Es kann nicht sein, dass unsere Enkelkinder jeden Freitag den Unterricht versäumen – selbst dann nicht, sollten sie gegen die vielen Unterrichtsausfälle (infolge des Lehrermangels) demonstrieren. Daher werde ich meine Enkelkinder in den kommenden Wochen unterstützen und an deren Stelle an den „fridays for future“-Protesten teilnehmen. Wollen Sie, Herr Emig, mich dorthin in Vertretung Ihrer Enkelkinder begleiten?

