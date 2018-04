Gefährliche Arbeit der Bahn-Kontrolleure

Anzeige

Zum Artikel „Übergriffe auf Mitarbeiter nehmen zu“ vom 15. März:

Als Fahrgast auf Dienstreisen kann ich „Dienstpersonal in Doppelstreife“ nicht immer bestätigen, dafür Situationen, die mich zur Überzeugung gebracht haben, dass Kontrolleure der Deutschen Bahn, aber auch im Busverkehr, einer gefährlichen Arbeit nachgehen.

Auf Nachfrage nach einer solchen schwierigen Situation, die auch anders hätte ausgehen können, wurde meine geäußerte Befürchtung bestätigt, denn ein Kollege hatte tatsächlich einmal ein Messer in den Bauch gerammt bekommen. Das Leben eines Kontrolleurs scheint für manche Menschen weniger wert zu sein als eine Fahrkarte. Als ich mich nach Sicherheitsvorkehrungen erkundigte, stellte sich heraus, dass nichts Hilfreiches vorhanden ist. Wenn das Personal schon nicht aufgestockt werden kann, was wünschenswert wäre, besonders auch für Nachtzüge, dann könnte zumindest in Technik investiert werden.