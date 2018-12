Gefährliche Experimente

Zum Artikel „Erste genveränderte Babys geboren?“ vom 27. November:

Die DNS enthält das Alphabet des Lebens, verheerend ist der Wissenschaftler Streben, die sich keineswegs genieren, mit Teilen dieser Kette zu jonglieren. Sie bringen zum Sprechen bald den Stummen, machen klug dann auch den Dummen, der Kranke ist alsbald gesund, man gibt es in der Zeitung kund. Der Lahme kann dann wieder gehen, der Blinde wird die Sonne sehen. Manipuliert wird schon im Mutterleib, wenn statt des Knaben, sie will eine Maid. Erstaunliche Dinge sollen ja bereits gelingen und alles, alles in Ordnung bringen. Massenhaft Wissen wird man nun zusammenraffen, bis eines Tages dann ein „Monster“ ist erschaffen. Denn eines hat der Mensch wohl nicht bedacht: Über derlei Wunder haben wir keine Macht. Und die Moral von der Geschicht’: Manipuliere mit den Genen nicht!

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2QLp3cy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018