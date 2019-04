Zum Debattenbeitrag „Warum lohnt sich der Verzicht auf Kinder, Frau Brunschweiger?“ vom 30. März:

Diesen Artikel kann ich nicht unwidersprochen lassen. Die Autorin kann leben, wie sie will. Aber anderen Frauen das Recht auf Kinder abzusprechen und sie als verantwortungslose Klimaverschmutzer darzustellen ist unverschämt und diskriminierend.

Ausgerechnet wir in Deutschland, wo die Geburtenrate geringer ist als die Sterberate, sollen weniger Kinder produzieren? Ich bin Mutter von zwei gottlob gesunden Kindern und habe beide gewollt – trotz der physischen Einschränkungen während der Schwangerschaft und der genannten Einschränkungen danach. Und ich habe es geschafft, Mutterschaft und Berufstätigkeit miteinander zu verbinden, ohne dass beide darunter gelitten hätten. Ich habe die Zeit mit meinen Kindern genossen, solange sie zu Hause waren. Und auch heute noch sind sie und ihre Kinder, meine Enkel, eine Bereicherung meines Lebens. (Margarete Feist, Ladenburg)

Mit Entsetzen habe ich den Gastbeitrag von Frau Brunschweiger gelesen, wie hier Kinder als Ressourcen vernichtende Objekte bezeichnet werden. Wie gefühllos und kalt ist denn das. Für mich ist das nur ein verzweifelter Versuch, intellektuell einen Standpunkt zu erklären, aus Angst vor Schwangerschaft und Verantwortung für ein Kind. Damit werden alle Eltern mit Füßen getreten, die liebevoll und aufopfernd ihre Kinder erziehen, und somit zum Erhalt unserer Gesellschaft, ja der Menschheit beitragen.

Große Bedenken

Was wären wir denn ohne unsere Kinder? Wenn wir hier in Deutschland keine Kinder mehr bekommen, würde das denn die Probleme in Afrika oder sonst wo auf der Welt lösen? Wohl kaum. Dazu noch die dubiose Behauptung, dass sich die Leute in anderen Ländern rücksichtsvoller und nicht so triebgesteuert und egoistisch benehmen wie wir Deutschen, ist unglaublich.

Was für ein genialer Plan: Wir retten unseren Planeten dadurch, dass wir keine Kinder mehr bekommen. Sorry, aber das geht gar nicht! Das Ganze auch noch mit Zitaten aus der NS-Zeit zu verbinden ist schlimm. Und wenn ich dann noch lese, dass Frau Brunschweiger Gymnasiallehrerin ist, habe ich große Bedenken für die Schülerinnen und Schüler, die dieser Dame unterstellt sind. Ich kann nur hoffen, dass sich die jungen Menschen von diesen Ansichten nicht beeinflussen lassen. (Michael Hönig, Mannheim)

