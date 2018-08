Gegen den Klub

Zum Thema SV Waldhof:

Als „alter“ Waldhöfer fällt es mir extrem schwer, diese Zeilen zu schreiben. Aber wenn ich mir den jetzigen Kader des SV Waldhof so anschaue und bedenke, dass sehr viele Leistungsträger gegangen (worden) sind, blutet mir das Herz!

Die aktuelle Mannschaft wird gegen den Abstieg spielen! Und der Unterzeichner hat den Verdacht, dass dieser Niedergang, wenn nicht beabsichtigt, dann aber mindestens billigend in Kauf genommen wird. Führungsspieler wie Hassan Amin und Di Gregorio bot man, das ist dem Unterzeichner bekannt, lediglich eine Vertragsverlängerung zu erheblich reduzierten Bezügen an – in meinen Augen wurde so ganz eindeutig der Weggang vorsätzlich provoziert.

Von wem auch immer hier die Dinge falsch „bewegt“ werden – irgendjemand, der maßgeblich als Entscheidungsträger fungiert, spielt nach diesseitigem Dafürhalten contra den sportlichen Interessen des Klubs!

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018