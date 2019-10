Hysterie ist keine Lösung. Für die realistische Darstellung der CO2 Problematik möchte ich mich bei Herrn Meinrad Fischer bedanken. Vor allem, dass er das eigentlich größte Problem, die wachsende Weltbevölkerung, nennt.

Wir können die Zukunft der Menschheit auf unserer Erde nicht positiv beeinflussen, wenn wir uns nicht auf intelligente Weise diesem Problem stellen. Überbevölkerung verursacht immer mehr Kriege und Konflikte, die wiederum nicht „klimafreundlich“ sind. Dass sich die Bevölkerung allein in Afrika bis 2050 verdoppelt haben soll, ist lange bekannt. Die Menschen machen sich auf den Weg, suchen menschliche Bedingungen. Kinderreichtum bedeutet für viele Erdbewohner eine Absicherung ihrer eigenen Existenz.

Es wird eng, der Wohnraum knapp und teuer. Mehr Kindergärten und Schulen müssen gebaut werden. Wir nehmen Menschen auf, aber realistisch gesehen, können wir nicht alle aufnehmen. Mehr Menschen, mehr Ressourcenverbrauch. Wie kann man bei so viel Plus ein Minus erreichen? Ich stimme gegen eine CO2-Abgabe, sie wird die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland vergrößern. Frau Merkel und Frau Kramp-Karrenbauer fliegen zeitgleich, aber mit zwei Maschinen in Sachen Klima in die USA. How dare of you! Ich sehe junge Menschen mit Plastikbechern. Easy to go! Es ist richtig, dass junge Menschen für ihre Zukunft streiten. In der Schule sollten sie nicht fehlen, um Zusammenhänge zu begreifen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.10.2019