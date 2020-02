Gehwege für Autofahrer

Zum Artikel „Parken auf dem Gehweg: Die Stadt soll jetzt handeln“ vom 17. Januar:

Die Stadt Mannheim baut für viel Geld Gehwege. Damit Autos darauf parken können? So geschehen in der Straße Am Rheinauer See, Ecke Rohrhofer Straße. Da ist kein Platz für Rollstühle, noch für Rollatoren, noch für Kinderwagen, und für Fußgänger schon gar nicht.

Der Oberbürgermeister von Mannheim und der Bürgermeister, zuständig für Rheinau, finden es supertoll so. Stand im „MM“. Sie hatten doch dort einen Termin. Die Herren hatten Angst vor der Arbeit und sind ihrer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen. Sie haben dafür zu sorgen, dass der Gehweg für die Bürger Mannheims benutzbar ist. Dafür wurden sie nämlich gewählt. Und sie haben das Geld dafür bewilligt. Und die silber-blauen Autos fahren auch rasch daran vorbei. Die finden die Bremse nicht.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/30Hqrj1

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020