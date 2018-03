Gelungener Beitrag

Anzeige

Zum Artikel „Die Stadt wird ewig mit dem Krieg verbunden sein“ vom 1. Februar:

Vor 75 Jahren endete die Schlacht um Stalingrad, der Name wurde Symbol. Die dpa-Korrespondentin Claudia Thaler hat hier einen insgesamt gelungenen Beitrag verfasst. Als besonders angenehm fiel mir auf, dass sie auf der Sachebene blieb und darauf verzichtete, in den emotionalen Bereich abzuschweifen.

Während Hitlers Generalstabsoffiziere in der Eroberung Moskaus die einzige Siegeschance erblickten, schickte der Diktator die sechste Armee gegen den Rat seines Stabschefs Franz Halder in den südrussischen Raum, was ihre Versorgungswege weit überdehnte. Als die deutsche Offensive dann im September 1942 zum Stillstand kam, konzentrierte er die gesamte Armee auf den 80 Kilometer breiten Raum zwischen Don und Wolga und entblößte damit sehenden Auges ihre Flanken, was für die Rote Armee wie eine Einladung wirken musste.