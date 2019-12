Gemeinsam anpacken

Zum Artikel „SPD: Chancen für alle Kinder“ vom 27. November:

Die SPD möchte Grundstücke in Mannheim aufkaufen – so berichtet im „MM“. Das ist sehr gut. Weniger gut ist es, dass die SPD Grundstücke, die der Stadt gehören, verkaufen will. 2018 ist eine falsche Entscheidung getroffen worden: den stadteigenen Teil des Collini-Areals an Privatinvestoren zu verkaufen. Jetzt gilt es für Fehler gerade zu stehen, auch wenn das schmerzhaft und teuer wird. Inzwischen hat sich in den Köpfen der Bürger etwas verändert: Das Umweltbewusstsein ist gestiegen. Die Stadt soll gesünder und lebenswerter werden. Packen wir es alle gemeinsam an.

