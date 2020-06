„Gemeinsamer Diskurs ist nicht erwünscht“

Ich kenne die AfD-MdL Dr. Christina Baum – leider – nicht persönlich. Aber ich beobachte schon länger, wie sie sich für die Belange der Bürger in der Region (und auch bundesweit) mutig engagiert.

Weil sie ihre Hand in die Wunden legt, die uns Deutschen von den Herrschenden zugefügt werden, wurde sie von den Linksfaschisten der sogenannten „antifa“ mit dem Tode bedroht und ihr Wahlkreisbüro mehrfach brutal angegriffen. Von solchen und anderen Demokratiefeinden, die am 21. Juni 2020 in Stuttgart gewütet haben.

Die AfD wird diffamiert und übelst beleidigt, weil sie aufdeckt, dass die Groko unter Mithilfe der Grünen, nach meiner Meinung Deutschland in die De-Industrialisierung und eine Corona-Diktatur führt. Nach dem Vorbild Chinas mit Totalüberwachung. Und mit Schlagworten „Klima-Leugner“, „Antisemit“, „Corona-Leugner“, „Rassist“ wird jede Diskussion im Keim erstickt. Der „gemeinsame Diskurs nach dem besten Weg“, liebe Frau Dr. Sutthoff, ist von den Altparteien nicht mehr gewünscht. Wachen Sie auf.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.06.2020