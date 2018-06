Geschichte interpretiert zu Lasten der Ehrlichkeit

Anzeige

Heute ist es gerade für deutsche Historiker opportun, in jedem Winkel deutschen Lebens zwischen 1933 und 1945 nachzuweisen, dass dort alles böse war. Ich möchte ganz sicher nicht die Untaten des Dritten Reichs in Schutz nehmen, aber wir wissen das jetzt und das gefühlt 10 000. Buch zu diesem Thema verkündet keine wirklich neuen Erkenntnisse mehr.

Wissenschaft hat die Aufgabe, einen Sachverhalt nüchtern und ausgewogen darzustellen. Dazu sind aber viele deutsche Historiker, zu denen ich auch Professor Münkler zähle (ich weiß, er ist eigentlich Politologe, hat sich aber vieler historischer Themen angenommen), nicht in der Lage, weil sie Geschichte unter politischen Vorgaben interpretieren zulasten der Ehrlichkeit.

Deshalb mussten dann auch verunglimpfende Vokabel über die Organisatoren und Redner des „Neuen Hambacher Festes“ verwendet werden, was in diesem Fall völlig unnötig war, aber Einseitigkeit klar markierte.

Damit geht jeder wissenschaftliche Anspruch verloren. Die, die sich in Geschichte auskennen, verlieren das Vertrauen in die professionelle Geschichtsschreibung, die das unterstützt. Universitätshistoriker müssen sich die Frage stellen, ob sie sich der politisch opportunen Geschichte verschreiben wollen oder ob sie ehrlich Geschichte aus ihrer Zeit heraus darstellen und interpretieren wollen.

In Deutschland überwiegt ganz klar die erste Gruppe. Das mag ja den Nachwirkungen des Dritten Reichs geschuldet sein. Das wurde aber mittlerweile vor mehr als 70 Jahren oder mehr als zwei Generationen zu Grabe getragen, so dass man den Mut zu einer unverfälschten Geschichtsschreibung so langsam einfordern darf.

