Gesellschaft in Gefahr

Zum Debatten-Beitrag „Wie groß ist der Druck auf die Mittelschicht wirklich, Herr Baudzus?“, vom 13. Juli:

Der Mix, der die Stabilität unserer Gesellschaft ausmacht, hat leider bereits Auswirkungen. Beispiele wie stagnierende Gehälter, abnehmende Jobsicherheit, ungleiche Vermögensverteilung, großer Druck im Alter, hierbei nicht verarmen zu müssen und so vieles andere mehr.

Was macht das mit dem Einzelnen, mit unserer Gesellschaft? Inwieweit ist die Politik hier wirklich bereit, neue Wertigkeiten, neue Tatsachen zu schaffen? Geht man dem weiterhin aus dem Weg, weil es einem nicht in die eigenen Vor- und Einstellungen hineinpassen will, besteht die Gefahr, dass diese Gesellschaft in eine Richtung abdriftet, die uns letztlich in allem nicht wohl bekommt. Wir wissen das doch nur allzu gut aus unserer Geschichte.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2LJnDgC

