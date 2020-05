„Gesundheit steht an erster Stelle“

Die Aussage von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, dass menschliches Leben nicht unbedingt und absolut schützenswert ist und nicht alles diesem Schutz untergeordnet werden soll (siehe auch Interview mit dem Tagesspiegel am 26. April), finde ich nicht nur irrsinnig, sondern auch gefährlich.

Was meint er damit? Ich verstehe das so: Beschränkungen aufheben, wirtschaftliches Leben wieder ankurbeln, um Existenzen zu erhalten und Zukunft zu sichern; dafür das Risiko eingehen, dass Menschen sterben. Es sind ja sowieso nur die Alten, Schwachen, Personen mit Vorerkrankungen.

Also nicht lebenswert? Wenn das so zu verstehen ist und namhafte Politiker dies so sehen, ist das höchst bedenklich, und solche Personen gehören ihres Amtes enthoben.

Das menschliche Leben ist das Höchste und Wertvollste, das wir haben. Egal, welche Altersgruppe, welche Erkrankungen und so weiter. Wegen Existenzerhalt und gesicherter Zukunft Menschenleben zu opfern, ist nicht zu akzeptieren. Natürlich haben wir Einbußen, und manche trifft es sehr hart.

Es verhungert jedoch niemand hier in Deutschland. Im Gegensatz dazu sterben Menschen an Corona.

Und deshalb steht die Gesundheit und der Erhalt menschlichen Lebens an erster Stelle. Wenn Schäuble sein eigenes Leben als nicht lebenswert erachtet (wie im Interview beschrieben), ist das allein seine Sache. Aber er sollte es nicht verallgemeinern und für die Öffentlichkeit zur Bedingung machen. Dasselbe gilt auch für andere Politiker gleicher Gesinnung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.05.2020