Ver(k)ehrte Sympathisanten des Rechtsextremismus: Ich hätte nie gedacht, dass ich mal miterleben muss, wie der braune Horrorsumpf von neuem erwacht.

Traurig: aus der Vergangenheit wurde nichts gelernt. Hatten wir nicht einfach Glück, in diesem Land geboren zu sein und nicht dort, wo man um sein Leben fürchten muss?

Haben Eure Vorfahren nicht auch einmal eine neue Zuflucht gesucht und gefunden? Nirgends sollten in Kindergärten oder Schulen Kinder aufgehetzt werden, fremdländische Kinder auszugrenzen? Ihr täuscht Euch, denn nicht nur wir alleine haben von Gott die Vorrechte, hier auf Erden bekommen, nicht nur uns soll es gut gehen!

Einziger Trost: jeder steht einmal vor seinem Richter und Schöpfer. Ich appelliere an Euer Herz und Gewissen!

Was ist mit den Werten „Nächstenliebe, Respekt, Toleranz und Menschenwürde“? Wir alle sind Gottes Kinder.

Ich bitte Euch, sprengt die Mauer, die Euer Herz umgibt (damit die Liebe zum Mitmenschen wieder eine Stimme hat). Gewalt ist nie eine Lösung! Wer unzufrieden mit seinem eigenen Leben ist, kann eben nicht einfach hergehen und unschuldige Menschen erschießen (Hanau).

„Was Du nicht willst, was man Dir tut, das füg auch keinem andren zu!“ So viele sinnlose Gewaltverbrechen an unschuldigen Mitmenschen wurden bereits verübt. Wie kann bei solch einer Gesinnung der Frieden hier noch lange erhalten bleiben? Das löst in mir große Zukunftsängste aus.

