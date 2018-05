Gott bewahre!

Anzeige

Zum Artikel „Kirchen gegen Söder“ vom 30. April:

Der klerikale Dampfer fährt mit voller Fahrt zurück ins Mittelalter: In Bayern wird die Erde wieder zur Scheibe und die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht. Vergessen sind Kant, Nietzsche, Sartre, Camus und viele andere. Die katholische Kirche hat längst alle Bedingungen erfüllt, sich „anti-christliche Vereinigung“ zu nennen.

Raue Sitten, simple Moralen

Deshalb: Gott schütze uns vor Wohltaten der Jenseitsspezialisten des Vatikans, vor einer Neuauflage ihrer auf gewalttätigen „Kultivierungen“ gründenden Missionierungen, ihren Wiedererweckungsversuchen jener auf rauen Sitten und simplen Schwarz-Weiß-Moralen basierenden Zeiten, wo die Menschen angeblich noch so wunderbar brav waren, weil sie in eine straffe Hierarchie kirchlicher und weltlicher Fürsten eingepasst waren, weil sie an der Kandare einer Staatsreligion hingen!