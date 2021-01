Zum Thema historische „MM“-Seiten:

Lieber „MM“: Was für eine großartige Idee anlässlich des 75. Jubiläums Ihrer Zeitung historische Titelseiten zu veröffentlichen. Die erste Seite vom 6. Juli 1946 Ihrer Zeitung, die damals noch „Der Morgen“ hieß, ist für jeden halbwegs historisch interessierten Leser ein beeindruckendes Zeitdokument. Die auf dieser Seite erwähnten Themen kennt man aus Geschichtsbüchern, allerdings nicht in einer so detaillierten Beschreibung. Zusammen mit dem zeitgenössischen Schriftbild öffnet sich ein Türspalt unserer jüngeren Geschichte, dessen Aussage die nüchternen Texte einschlägiger Geschichtspublikationen weit übertrifft.

Wäre es nicht schön, wenn diese Initiative des „MM“ auch jüngeren Lesern dieser Zeitung ein Interesse an einem Zeitabschnitt in der Geschichte unseres Landes erwecken könnte, der zusammen mit den Entbehrungen und dem Aufbauwillen der damaligen Generation den Grundstein ihres heutigen Wohlstands geschaffen hat?

