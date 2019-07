Große Unterstützung

Zum Artikel „Zu viele Effekte stören starke Pferdeshow“ vom 1. Juli:

Kürzlich habe ich etwas Schönes erlebt, an das ich noch lange denke. Ich bin 83 Jahre alt und habe mich auf den Weg zur SAP-Arena gemacht. Ich bin allein mit dem 50er Bus dorthin gefahren. Schon am Eingang wurde ich sehr gut empfangen und an meinen Platz gebracht. So etwas Schönes wie die Show habe ich noch nicht gesehen. Es hat sich gelohnt. Und danach kam ich mit dem Bus wieder in den Speckweg. Ich hatte so viel Hilfe, ich hatte so viele Helfer. Vielen Dank für alles.

