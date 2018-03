Großes Befremden

Anzeige

Zum Artikel „Organspende: Brauchen wir eine Neuregelung?“ vom 22. Januar:

Mit großem Befremden habe ich den „Kontra“-Beitrag unter der Überschrift „Organspende: Brauchen wir eine Neuregelung?“ Ihres Autors Hasan-Hüseyin Kadioglu gelesen. Er beantwortet nicht etwa die Leitfrage – so wie das die Autorin des „Pro“-Textes tut – sondern nutzt das Forum dazu, Organspenden beziehungsweise deren Voraussetzungen grundsätzlich in Frage zu stellen.

So wird mit Verweis auf den Fall in Göttingen behauptet, Ärzte bräuchten „. . . nur einige falsche Blutwerte notieren, und können damit das Vergabesystem manipulieren“. Dieser pauschale Verdacht ist absurd. Außerdem wurden nach dem Göttinger Fall strengere Kontrollen eingeführt, die eine Wiederholung so gut wie unmöglich machen. Ganz nebenbei: Auch die in Göttingen transplantierten Organe kamen allesamt schwerstkranken Patienten zugute. Sie hätten auch sonst ein Organ bekommen – nur später.