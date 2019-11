„Großkunden profitierten“

Dieter Moll beschreibt das sogenannte EEG-Paradoxon (Erhöhung der EEG-Umlage bei sinkenden Börsenstrompreisen). Bis 2009 hat sich die EEG-Umlage auf den Strompreis parallel zur Höhe der EEG-Vergütung für die Anlagenbetreiber moderat nach oben entwickelt.

Dann wurde von der Großen Koalition im Mai 2009 ein neues Umrechnungsverfahren (Wälzungsmechanismus) eingeführt. Seither werden die Erneuerbaren Energien neu über den Spotmarkt an der Strombörse vermarktet.

Durch diese Änderung der Berechnungsmethode hat sich die EEG-Umlage daraufhin verfünffacht, während sich die reinen Förderkosten durch Zubau neuer Anlagen verdoppelt haben und zuletzt sogar wieder gefallen sind wegen Rückgangs der direkten Kosten für Photovoltaik und Wind.

Durch die Vermarktung des Ökostroms an der Börse sind die Strompreise dort unmittelbar gefallen, davon hat aber der kleine Mann nichts abbekommen, davon haben nur die Großkunden profitiert. Die EEG-Umlage ist für sich alleine betrachtet also kein Gradmesser für die Kosten der Energiewende, sondern nur eine Umrechnungsgröße für die Gegebenheiten an der Strombörse.

Jetzt kann man schon spekulieren, wer ein Interesse an der Verschleierung dieser zugegebenermaßen komplizierten Zusammenhänge hat oder auf welchen Einfluss hin es 2009 zur Änderung des Wälzungsmechanismus gekommen ist.

Wie Herr Moll meine ich, dass die Presseorgane darüber informieren sollten, auch wenn die Zusammenhänge kompliziert sind.

Dadurch würde nicht immer nur der falsche und undifferenzierte Eindruck von den ach so hohen Strompreisen wegen Sonne und Wind entstehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.11.2019